Папа Франциск призвал к миру в пасхальное воскресенье

Папа Франциск возглавил празднование Пасхи, уделяя повышенное внимание своему здоровью. Он призвал к миру в Газе и освобождению израильских заложников, а также к обмену пленными между Россией и Украиной.

Толпы людей собрались на площади Святого Петра на мессу под председательством Папы Франциска , которая положила начало празднованию Пасхи в Ватикане .

Франциск, сидя на стуле с большим золотым распятием позади него, махал рукой и разговаривал с другими священнослужителями на службе, которая началась около 10 часов утра по местному времени (08:00 UTC/GMT) в воскресенье.

Во время своего пасхального послания около полудня Франциск призвал к шагам по деэскалации конфликтов как на Украине, так и в секторе Газа.

«Мир никогда не достигается с помощью оружия. Но с протянутыми руками и открытыми сердцами», - сказал Франциск во время своего благословения «Urbi et Orbi» («городу и миру») с лоджии с видом на площадь.

Что касается Украины, трудного вопроса для понтифика после критики Киевом его недавних призывов к Украине продемонстрировать «мужество белого флага» и начать переговоры с Россией, он рекомендовал вместо этого широкомасштабный обмен пленными в качестве демонстрации добрых намерений.