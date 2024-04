Российские и Индийские ученые добились значительных успехов в совместных работах по разработке лекарств

Подведены промежуточные результаты первого совместного проекта индийско-российской группы ученых, действующих в рамках соглашения между JSS Academy of Higher Education and Research, School of Life Sciences в городе Майсур, Индия, и ведущими медицинскими университетами в Москве, Россия. В этом междисциплинарном исследовательском коллективе участвовали биохимики, биофизики, патофизиологи и врачи. Основные исследования на индийской стороне проводились учеными Dr. Raghu Ram Achar и Dr. Chandan Shivamallu из JSS Academy of Higher Education & Research, а на российской стороне – доктора наук, профессора Екатерина Владимировна Силина, Наталья Евгеньевна Мантурова и Виктор Александрович Ступин из ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) и ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

За последние 3 года научные группы активно занимались разработкой лекарств - от их моделирования in silico до создания фактических препаратов, что принесло значительный опыт и результаты. Важно отметить, что работы выполнялись в инициативном порядке и не потребовали дополнительных затрат бюджетов двух стран.

При этом научные группы добились значительных успехов как в фундаментальных исследованиях, так и в практической сфере. Основное внимание в совместных работах уделялось зеленой фармации и созданию нано-препаратов. Вероятно, что будущее производства и синтеза лекарств будет основано на использовании природных составляющих, что является правильным путем с точки зрения биологии и эволюции.

Благодаря совместным усилиям ученых из дружественных стран было опубликовано 30 работ в высокорейтинговых международных журналах уровня Q1-Q2. Этот результат можно рассматривать как важный вклад в развитие мировой фармацевтической науки. Такая коллаборация международных творческих коллективов служит прекрасным примером достижения высоких результатов.

28 февраля 2024 года Президент России Владимир Путин утвердил новую «Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации», в которой сформулированы цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны. устанавливаются направления, которые должны способствовать формированию модели взаимовыгодного международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области научных исследований и разработок, позволяющей повысить их эффективность за счет международного взаимодействия. Исходя из достигнутых результатов и опыта международной мультидисциплинарной группы ученых Индии и России, можно утверждать, что поставленные задачи, озвученные в Указе Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 года о стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, будут успешно достигнуты. Таким образом, технологии Индии и России будут подняты на новый уровень развития.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что примененная форма совместной междисциплинарной и международной работы оказалась чрезвычайно эффективной. Это подтверждается тем, что научное взаимодействие между группами исследователей, даже находящимися на разных частях самого большого континента Евразия, является эффективным методом для продвижения науки и технологий в наших странах.

Достигнутые успехи международной коллабрации являются фундаментальным научным заделом и позволяют надеяться на то, что в ближайшее время будет также оказана и грантовая поддержка на проведение научных исследований международными научными коллективами со стороны Российского научного фонда (РНФ) совместно с Департаментом науки и технологий Министерства науки и технологий Республики Индия (DST).

Желаем нашим исследователям дальнейших успехов и продолжения плодотворного сотрудничества!