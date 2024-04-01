Россия требует экстрадиции главы украинской разведки

Россия потребовала экстрадиции главы службы безопасности Украины, известной как СБУ, а также других лиц, связанных с проведением "террористических атак" на территории России, говорится в заявлении ее МИД в воскресенье.

Министерство иностранных дел заявило, что призвало Украину «немедленно арестовать и экстрадировать» нескольких человек, в том числе главу секретной службы СБУ Василя Малюка.

В нем говорится, что Малюк признался в «организации взрыва Крымского моста в октябре 2022 года» и «раскрыл подробности организации других терактов в России».

В своем заявлении МИД России подтвердил утверждение о том, что массовый расстрел концертного зала "Крокус" на окраине Москвы в конце марта был также связан с Украиной.