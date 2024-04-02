Adidas прекратил продажу футболок под номером 44 из-за нацистского сходства

Немецкий гигант спортивной одежды Adidas заявил в понедельник, что прекратит онлайн-продажу футболки сборной Германии под номером 44 из-за ее сходства с нацистским символом, запрещенным в Германии.

Дизайн шрифта майки 44, как заметили пользователи социальных сетей, имеет сходство со знаками отличия «молнии» нацистского Шуцштаффеля (СС).

СС — военизированная организация, которая способствовала приходу к власти нацистского лидера Адольфа Гитлера. СС помогали осуществлять преднамеренные убийства евреев во время Холокоста.

Публичная демонстрация и распространение символа СС запрещены в Германии и могут повлечь за собой уголовное преследование.

Дизайн номера 4 на немецкой футболке также будет изменен из-за его сходства с символом, используемым нацистской организацией «Гитлерюгенд».