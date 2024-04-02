Беларусь проводит военные учения вблизи Украины и границы с ЕС

Беларусь во вторник начала военные учения в районах вблизи границы Украины , Литвы и Польши, сообщило министерство обороны Беларуси.

Военные учения продолжаются в течение трех дней в Гомельской и Гродненской областях и направлены на обучение офицеров и войск территориальной обороны методам защиты своих регионов.

Войска также изучат процедуру, которой им придется следовать в случае введения военного положения, сообщило министерство в приложении Telegram.

"В рамках наращивания проверки боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь проводятся командно-штабные учения с 336-й реактивной артиллерийской бригадой", - сообщили в ведомстве.