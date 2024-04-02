Финляндия: несколько человек получили ранения в результате стрельбы в начальной школе

Трое 12-летних детей получили ранения в результате инцидента со стрельбой в школе в Финляндии рано утром во вторник, сообщила финская полиция, добавив, что подозреваемый, также несовершеннолетний, позже был арестован.

"Все участники инцидента со стрельбой несовершеннолетние", заявили в полиции. Всем им было по 12 лет, уточнили позже в полиции.

Что мы знаем об инциденте со стрельбой?

Стрельба произошла в школе Виертола в городе Вантаа, к северу от столицы Хельсинки. В школе обучается около 800 учеников.

«Непосредственная опасность миновала», заявил агентству Reuters директор школы Виертола Сари Лаасила.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что инцидент «глубоко шокирует», добавив, что он внимательно следит за ситуацией и ждет обновлений.