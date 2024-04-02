Си Цзиньпин провел переговоры с избранным президентом Индонезии

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в понедельник в Пекине переговоры с избранным президентом Республики Индонезия и генеральным председателем партии "Движение Великой Индонезии" Прабово Субианто, находящимся с визитом в Китае.

Си Цзиньпин поздравил Прабово с победой на выборах и попросил Прабово передать искренние приветствия и наилучшие пожелания президенту Джоко Видодо.

Напомнив о быстро развивающихся и плодотворных двусторонних отношениях под руководством глав двух государств за последнее десятилетие, Си Цзиньпин заявил, что обе стороны превратили высокоскоростную железную дорогу Джакарта-Бандунг в образец высококачественного двустороннего сотрудничества и вступили в новый этап развития. построение сообщества с единым будущим.

Китай рассматривает свои отношения с Индонезией в стратегической и долгосрочной перспективе и готов углублять всестороннее стратегическое сотрудничество с Индонезией, заявил Си Цзиньпин.

Он заявил, что Китай будет работать с Индонезией над построением китайско-индонезийского сообщества с общим будущим, имеющим региональное и глобальное влияние, чтобы принести больше пользы двум народам и способствовать региональному и глобальному миру, стабильности и процветанию.