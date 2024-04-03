Что Дональд Трамп может означать для поддержки Украины

Немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатов НАТО заявило, что они стремятся сделать поддержку Украины менее зависимой от политических событий в отдельных государствах-членах и переложить бремя ответственности на альянс.

Это также было связано с опасениями вокруг возможного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа.

В феврале он пригрозил побудить Москву атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства.

Ранее Информационное агентство Reuters сообщило, что дипломаты заявили, что НАТО надеется взять на себя часть координационной работы от возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины (UDCG), также известной как группа Рамштайн.