Представитель Республиканской партии США Гай Решенталер подал законопроект о переименовании международного аэропорта Даллес в Вирджинии в «Международный аэропорт Дональда Трампа». Демократы в Конгрессе высмеяли эту идею.

Представитель Республиканской партии США Гай Решенталер из Пенсильвании заявил во вторник в посте X, что Трамп — «лучший президент в моей жизни» и что его руководство выступает за свободу, процветание и силу.

Поэтому он предлагал закон о переименовании Даллеса в «Международный аэропорт Дональда Трампа».

Аэропорт Даллес в настоящее время назван в честь Джона Фостера Даллеса, бывшего государственного секретаря США, который работал во время администрации президента-республиканца Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах.