Сотни граждан Тайваня получили ранения в результате сильнейшего землетрясения за 25 лет

В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек и погибли по меньшей мере семь, сообщило правительство острова в среду.

Центральное управление погоды Тайваня (CWA) сообщило, что в среду утром недалеко от острова произошло землетрясение магнитудой 7,2.

В сообщении говорится, что землетрясение произошло на глубине 15,5 километров (9,6 миль) с эпицентром примерно в 25 километрах к юго-востоку от уезда Хуалянь.

Все смерти произошли в уезде Хуалянь.

Тайваньская телекомпания TVBS опубликовала кадры обрушившегося здания .