В НАТО обсуждают военный фонд в 100 миллиардов евро для Украины

По словам нескольких дипломатов, глава НАТО Йенс Столтенберг предложил военную поддержку Украине на сумму 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов) в течение следующих пяти лет.

Цель состоит в том, чтобы завершить пакет помощи к саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле.

Ожидается, что это предложение будет обсуждаться в ходе двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду и четверг.

Столтенберг будет председательствовать на переговорах в штаб-квартире НАТО.

Стремление к увеличению помощи происходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что поддержка оборонительных усилий Украины против вторжения России застопорилась, а также предупреждений Киева о том, что запасы боеприпасов на исходе.

Пакет финансирования США на сумму 60 миллиардов долларов был заблокирован республиканцами в Конгрессе, но есть надежда, что законодатели смогут принять его в ближайшие недели.