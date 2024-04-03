Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в "Крокусе"

В результате террористического инцидента, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», восемь малолетних детей оказались сиротами. Эту информацию представила Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, в ходе проведения всероссийского съезда омбудсменов по детским правам в Тюмени.

После обнаружения 13-летнего школьника, лишившегося родителей из-за теракта, специалисты приступили к анализу списков погибших.

В ходе беседы с журналистами Львова-Белова отметила, что были выявлены восемь детей, оставшихся без родителей. Она также сообщила, что опеку над этими детьми сейчас берут на себя их ближайшие родственники и окружение.