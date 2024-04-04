Баварская полиция обнажилась в знак протеста

Разочарованная бесконечным ожиданием новой униформы, полиция южногерманской земли Бавария предприняла необычный шаг, чтобы привлечь внимание к их тяжелому положению.

В видеоролике, опубликованном на YouTube государственным отделением Союза полицейских Германии (DPolG), два офицера, сидящие в полицейском автомобиле, спрашивают друг друга: «Как долго вы ждете?» ответили четыре и шесть месяцев соответственно, прежде чем выйти из своего BMW и показать, что они без штанов.

Затем Юрген Кёнляйн, председатель баварского DPolG, напрямую обращается к проблеме, заявляя, что то, что кажется плохой первоапрельской шуткой, на самом деле совсем не так, и здесь не над чем смеяться, приравнивая хроническую нехватку униформы к неуважению к офицерам.

«Полиция Баварии «обнажается» и может буквально остаться стоять без брюк», — говорит Кёлейн, подчеркивая тот факт, что время ожидания 21 различных предметов униформы — таких как кепки, куртки и брюки — может занять месяцы.