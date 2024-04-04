Министры иностранных дел стран НАТО обсудили очередной план поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что США нужны европейские союзники для собственной безопасности, а не только наоборот.

«Северная Америка нужна Европе для обеспечения ее безопасности», — заявил Столтенберг на церемонии, посвященной 75-летию со дня основания альянса, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«В то же время Северная Америка также нуждается в Европе. Европейские союзники предоставляют вооруженные силы мирового класса, обширные разведывательные сети и уникальные дипломатические рычаги. Умножение мощи Америки».

«Я не верю в одну Америку, так же, как я не верю в одну Европу. Я верю в Америку и Европу вместе в НАТО, потому что вместе мы сильнее и безопаснее»,

Заявления Столтенберга, похоже, отражают опасения, что США могут сократить свою поддержку западного военного альянса, если Дональд Трамп — ярый критик НАТО — придет к власти на президентских выборах в ноябре .