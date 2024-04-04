Посол Китая призвал оказать гуманитарную помощь детям в вооруженных конфликтах

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН в среду подчеркнул тяжелые обстоятельства, с которыми сталкиваются дети в вооруженных конфликтах во всем мире, заявив, что гуманитарная помощь необходима максимально срочно.

"Дети являются самыми невинными жертвами и наиболее уязвимыми группами, нуждающимися в помощи в вооруженных конфликтах", - заявил Гэн Шуан на брифинге Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Посол высоко оценил инициативу Мальты по созыву встречи, надеясь, что она побудит международное сообщество и Совет Безопасности «предпринимать конкретные действия по устранению гуманитарных препятствий и созданию прочного защитного барьера».

Подчеркнув мрачную ситуацию в Газе, Гэн сказал: "По данным Детского фонда ООН, за последние шесть месяцев в Газе было убито более 13 000 детей".

Консенсус Совета Безопасности по вопросу о защите детей в секторе Газа был центральной темой выступления Гэн Цзиньпина, в котором он призвал к выполнению резолюции 2728, которая призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа, как важнейшего шага на пути к обеспечению безопасности и благополучия детей.