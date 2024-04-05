В Косово начинается первая перепись населения за более чем 10 лет

В пятницу в Косово началась первая за более чем десятилетие общенациональная перепись населения, включающая опрос этнического сербского меньшинства на севере.

Однако ведущие сербские партии призвали к бойкоту всего через несколько часов после того, как Приштина объявила подсчет голосов.

Ранее на этой неделе премьер-министр Альбин Курти призвал сербское меньшинство принять участие в переписи населения.

"Когда мы планируем субсидии, инвестиции, работу, образование... систему здравоохранения, мы должны учитывать состояние населения

в бюджете", - сказал он.

Однако ведущая сербская партия Косово «Сербский лист» и три более мелкие сербские партии отклонили его призыв.

«Сербский народ не будет участвовать в предстоящей фальшивой переписи населения», — говорится в социальных сетях.