В Шотландии разгорелись жаркие дебаты по поводу нового закона о разжигании ненависти

Оскорбления, враждебность и разжигание ненависти являются серьезной проблемой в общественных местах и ​​социальных сетях. Правительства всего мира стремятся принять более решительные правовые меры против этих явлений.

Германия, например, приняла Закон о защите сетевых прав в 2017 году. Европейский парламент призвал к более решительному преследованию преступлений на почве ненависти на всей территории ЕС. Поначалу казалось, что это хорошо, что шотландское правительство решило ужесточить существующие правила.

Закон о борьбе с ними действует по всей Великобритании с 1980-х годов. Теперь любой в Шотландии, кто разжигает ненависть на основании возраста, инвалидности, религии, сексуальной ориентации или трансгендерной идентичности, также виновен в совершении преступления и может быть приговорен к семи годам тюремного заключения.