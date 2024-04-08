Зеленский заявил, что отсутствие помощи грозит Украине поражением

Союзники Украины должны усилить поддержку и обеспечить надлежащую противовоздушную оборону, поскольку Киев отбивается от российских войск в нескольких горячих точках, заявил президент Украины Зеленский.

В своем вечернем обращении в воскресенье Зеленский заявил, что мир должен «наконец услышать» боль, причиненную Харькову , второму по величине городу Украины, который подвергся недавней волне нападений и взрывов.

"Совершенно очевидно, что наших существующих возможностей противовоздушной обороны в Украине недостаточно, и это очевидно для наших партнеров", - сказал Зеленский.

Ранее в воскресенье президент предупредил во время видеоконференции, что Киев проиграет войну, если Конгресс США не одобрит крупный пакет военной помощи, который находится на рассмотрении в течение нескольких месяцев на фоне оппозиции республиканцев.