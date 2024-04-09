8-9 июня в Новороссийске состоится криптофорум Crypto Юг 2024

Ежегодное мероприятие Crypto Юг 2024 приглашает всех желающих принять участие в третьем крипто форуме, который состоится 8 - 9 июня в Новороссийске, на берегу Черного моря.

Вас ждет увлекательная дискуссия о последних трендах в мире криптовалют, а также возможность задать вопросы экспертам и получить профессиональные советы.

Не упустите возможность принять участие в Crypto Юг 2024 и стать частью криптовалютного сообщества, которое меняет мир к лучшему!

На протяжении двух дней участники смогут обсудить множество важных тем, таких как децентрализованные социальные сети, WEB 3 индустрия, трейдинг и NFT. Также будут проведены дискуссии о старте в криптоиндустрии, регуляции рынка, перспективах майнинга в 2024 году и GameFi.

На форуме будут представлены передовые технологии и инновационные решения, определяющие будущее криптовалютной индустрии. Более 1500 человек уже проявили интерес к мероприятию, где будут представлены более 40 проектов и более 45 спикеров. Победители конкурсов также получат ценные призы, а крупные СМИ будут освещать событие.

На форуме участники смогут насладиться фуршетом и общением с коллегами. Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте https://cryptoug.ru/