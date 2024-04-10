Байден назвал ведение войны в Израиле «ошибкой»

Президент США Джо Байден заявил, что не согласен с подходом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к войне с ХАМАС. Между тем, министр обороны Израиля заявил, что дата наступления на Рафах пока не установлена.

Палестинцы-мусульмане в секторе Газа отмечают праздник Ид аль-Фитр , который завершает 30-дневный период религиозного поста Рамадана .

Подавляющее большинство из почти 2-миллионного населения Газы являются мусульманами-суннитами, хотя существует небольшое христианское меньшинство.

Верующие обычно начинают праздник Ид с утренней молитвы, известной как Курбан-байрам.

Ид аль-Фитр – это, как правило, радостное событие, когда мусульмане едят сладости и раздают деньги детям.