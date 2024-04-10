ЕС проголосует за ужесточение миграционных правил

Европейский парламент готовился в среду к голосованию по радикальным реформам правил Европейского Союза в области миграции и предоставления убежища.

Новый Пакт ЕС об убежище и миграции направлен на смягчение последствий миграции в блок за счет ускорения отклонения недействительных заявлений и более равномерного распределения бремени обработки запросов о предоставлении убежища между государствами-членами.

Голосование состоялось после многих лет ожесточенных дебатов между консервативными и либеральными законодателями, а также северными и южными государствами-членами ЕС , а также после того, как в 2023 году число заявок на предоставление убежища в ЕС достигло семилетнего максимума .

Основные политические группы Европейского парламента заявили, что поддержат пакет из десяти законов, но благотворительные организации и неправительственные организации, занимающиеся мигрантами, критикуют пакт по соображениям прав человека.