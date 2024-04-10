Премьер Испании Санчес заявил, что признание палестинского государства «в интересах Европы»

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду назвал реакцию Израиля на войну в Газе против ХАМАС "непропорциональной" и заявил, что это может в конечном итоге "дестабилизировать Ближний Восток и, как следствие, весь мир", выступая перед парламентом.

Санчес, один из самых критически настроенных против Израиля в Европе, заявил, что признание палестинского государства «в геополитических интересах Европы». Во время своего турне по Ближнему Востоку на прошлой неделе он дал понять, что Мадрид будет готов признать палестинскую государственность к концу июня.

"Я ожидаю и требую, чтобы израильское правительство как можно скорее прояснило обстоятельства этого жестокого нападения, унесшего жизни семи сотрудников гуманитарных организаций, которые только и делали, что помогали", - заявил Санчес во время визита в лагерь палестинских беженцев в Иордании.