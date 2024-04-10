Верховный лидер Ирана снова угрожает Израилю из-за убийства генералов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вновь пригрозил Израилю после убийства нескольких иранских генералов в Сирии.

1 апреля в результате авиаударов было разрушено здание консульства Ирана в Дамаске, в результате чего погибли 12 человек. В результате нападения погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, среди них два генерала.

«Когда они напали на территорию нашего консульства, это было похоже на нападение на нашу территорию», — сказал Хаменеи в своем выступлении по государственному телевидению по случаю окончания Рамадана, добавив при этом, что Израиль «будет наказан».