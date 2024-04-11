Мьянма: войска хунты выводятся из приграничного города

Войска, лояльные военной хунте Мьянмы выведены из города Мьявадди на тайской границе после многодневного нападения со стороны этнической вооруженной группы, сообщил в четверг представитель повстанцев.

Боевые действия привели к тому, что большое количество людей попыталось бежать в соседний Таиланд из приграничного города, который является крупным торговым центром.

Военная хунта Мьянмы, пришедшая к власти в результате переворота 2021 года, в последнее время потерпела ряд поражений от рук этнических повстанческих групп и движения гражданских ополченцев, при этом некоторые говорят, что вскоре она может быть свергнута.