От солнечной энергии к электромобилям: как Китай перепроизводит «зеленые» технологии

Министр финансов США Джанет Йеллен в прошлые выходные предостерегла Китай от перепроизводства продуктов экологически чистой энергии, таких как солнечные панели, ветряные турбины и электромобили (EV), в гонке за замедление изменения климата.

Во время поездки в Китай Йеллен заявила, что несправедливая торговая практика страны демпинг искусственно дешевой продукции на мировых рынках представляет угрозу для американского бизнеса и рабочих мест. Вашингтон рассматривает возможность введения более высоких тарифов и закрытия торговых лазеек, если Пекин сохранит свою существующую политику.

Китайские фирмы часто могут уступить своим западным коллегам по многим причинам, включая более дешевую рабочую силу и эффект масштаба. Но они также получают выгоду от очень щедрых государственных стимулов которые помогают сделать иностранных конкурентов неконкурентоспособными.

В отчете IfW-Kiel показано, как в 2022 году значительно увеличились китайские субсидии отечественным компаниям, занимающимся экологически чистыми технологиями. Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD получил 2,1 миллиарда евро по сравнению с 220 миллионами евро всего двумя годами ранее. Поддержка производителя ветряных турбин Mingyang выросла с 20 миллионов евро до 52 миллионов евро.