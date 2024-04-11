Си Цзиньпин встретился с Ма Инцзю в Пекине

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин встретился в среду в Пекине с Ма Инцзю.

Соотечественники с обеих сторон Тайваньского пролива принадлежат к одной китайской нации, сказал Си Цзиньпин. По его словам, за более чем 5000-летнюю историю китайской нации сменяющие друг друга поколения предков переезжали и селились на Тайване, а люди со всех сторон пролива сражались бок о бок за освобождение острова от иностранных захватчиков, сказал он.

По словам Си Цзиньпина, все люди по обе стороны Тайваньского пролива китайцы. «Нет узлов, которые нельзя было бы развязать, нет вопросов, которые нельзя было бы обсудить, и нет силы, которая могла бы нас разлучить», сказал он.

Расстояние между проливом не может разорвать узы родства между соотечественниками, живущими по ту сторону пролива, заявил Си Цзиньпин.

Он заявил, что разница в системах не меняет реальности того, что обе стороны пролива принадлежат одному Китаю, а внешнее вмешательство не может сдержать историческую тенденцию национального воссоединения.

Назвав молодежь «надеждой страны и будущим нации», Си Цзиньпин призвал молодых людей с обеих сторон пролива стремиться стать более гордыми, уверенными в себе и уверенными в своей идентичности как китайского народа, работать вместе на протяжении долгого времени. долгосрочное процветание китайской нации и продолжать создавать новую славу нации.