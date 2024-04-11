Япония и США расширят оборонные связи на фоне растущего военного влияния Китая

Президент США Байден приветствовал премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Белом доме в среду и объявил о крупных планах по укреплению связей в сфере безопасности на фоне меняющегося ландшафта безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе который включает угрозы со стороны Северной Кореи и более напористого Китая «Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть противоракетной и оборонной архитектуры», заявил Байден журналистам на совместной пресс-конференции с Кисидой. Эти три страны являются членами «Квада» неформальной группы США, Японии, Австралии и Индии, которая упрощает диалог по азиатским стратегическим вопросам. США и Япония также предпримут шаги по модернизации совместных структур командования и управления. Байден заявил, что повышение уровня носило «чисто оборонительный» характер.

«Это оборонительный альянс. И то, что мы обсуждали сегодня, улучшает наше сотрудничество и касается исключительно обороны и готовности», сказал Байден. Кисида добавил, что США и Япония «продолжат реагировать на вызовы, касающиеся Китая, посредством тесной координации».

"В то же время мы подтвердили важность продолжения нашего диалога с Китаем и сотрудничества с Китаем по решению общих проблем", добавил он.

Япония была полна решимости усилить свои «силы обороны за счет приобретения возможностей для нанесения контрударов», и Байден выразил «решительную поддержку таких усилий».