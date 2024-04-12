Китай усилит регулирование рынка капитала для предотвращения рисков

Госсовет Китая опубликовал директиву по усилению регулирования, предупреждению рисков и содействию качественному развитию рынка капитала.

Страна должна стремиться к созданию безопасного, регулируемого, прозрачного, открытого, динамичного и устойчивого рынка капитала, отмечается в руководстве.

В этом отношении усилия должны быть сосредоточены на усилении регулирования, предотвращении рисков и продвижении высококачественного развития, чтобы в полной мере использовать функции и роли рынка капитала, способствовать созданию страны с сильным финансовым сектором и служить цели развития Китая.