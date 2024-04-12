Украина приняла спорную мобилизационную реформу

В четверг парламент Украины принял спорный закон, который пересмотрит способы набора новых солдат в стране.

Помимо прочего, закон облегчает Киеву набор новых призывников а также предотвращает увольнение из армии военнослужащих с большим стажем службы.

"Законопроект о мобилизации принят в целом", сообщил народный депутат Ярослав Железняк в сообщении в Telegram.

По его словам, за законопроект проголосовали 283 депутата из 450 депутатов парламента.

Принятие закона было отложено на несколько месяцев после того, как были внесены тысячи поправок, смягчающих первоначальный проект.