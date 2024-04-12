Военный альянс США и Японии подвергнется крупнейшему обновлению с 1951 года

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида достигли согласия по широкому кругу вопросов в начале недельного визита японского лидера в США . Общая основа включает в себя важность поддержки Украины, совместную разработку новых технологий и планы совместной работы космических агентств двух стран по отправке японского астронавта на Луну.

Однако для Кисиды нет ничего важнее, чем подтверждение приверженности Байдена безопасности и стабильности Северо-Восточной Азии в то время, когда Китай продолжает наращивать свой военный потенциал и противостоять соседям в территориальных спорах, в то время как Северная Корея одновременно разрабатывает более совершенные баллистические ракеты. и укрепляет свои связи с Россией.

Байден приветствовал своего японского коллегу в Белом доме в среду, подчеркнув «нерушимый» и «глобальный» альянс, объединяющий две страны, и приветствовал приверженность Японии увеличению расходов на оборону и укреплению альянса.