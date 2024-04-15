«Гагарина будут делать в Мытищах!». «Гагарина будут делать в России!»

12 апреля в День космонавтики в Мытищи на Гагарин Урал Заводе, состоится первая в России пилотная сборка портативных колонок. Представители бренда готовы ввести в продажу 500 000 таких колонок в течение года.

На данный момент колонка изготавливается в Китае под брендами Sharp и Toshiba. Продажа осуществляется как в Европе, так и в Америке, с согласия российских правообладателей на использование дизайна и инженерных разработок.

Сегодня портативную колонку уже как полгода можно купить и в России. Серия разработана дизайнером Александром Плешаковым и генеральным конструктором акустических систем «Урал» Леонидом Белебашевым. А название “Гагарин” по праву и официально дано колонке с согласия дочерей Юрия Алексеевича.

Старт пилотной сборки в России станет важным шагом на пути к локализации производства полного цикла на территории страны. Представители бренда готовы ввести в продажу 500 000 колонок в течение года. Это гарантирует возвращение производственных мощностей в Россию и закладывает основу для более глубокого технологического развития внутри страны. Таким образом, завод возродит утраченное технологическое наследие Советского Союза.

«Этот пилотный проект – не только проверка производственных возможностей, но и дань уважения величайшему космонавту, символизирующая наше стремление к новым вершинам в технологиях» – подчеркнул президент УРАЛа Юрий Логинов.

Напомним, компания «Урал» существует с 1900 года и несёт в себе память пяти поколений Русских Инженеров. Бренд «Урал» — это прежде всего качественная автомобильная аудиотехника, но при этом доступная каждому! Вся техника на 100% соответствует девизу бренда «Урал»: «Просто, надежно, мощно!».