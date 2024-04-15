Индонезия: в результате оползней на острове Сулавеси погибли 18 человек

Индонезийские поисково-спасательные команды обнаружили 18 погибших и провели поиски еще нескольких граждан, которые пропали без вести в понедельник после оползня в Южном Сулавеси в минувшие выходные.

Катастрофа, обрушившаяся на две деревни в районе Тана Тораджа, была вызвана сильным дождем.

Начальник полиции Гунарди Мунду сообщил, что грязь на окружающих холмах была размыта проливным дождем и в субботу вечером затопила четыре дома в деревне Макеле.

Солдаты, полиция и волонтеры приняли участие в поисках жертв как в Макале, так и в Южном Макале, и смогли найти и вытащить из под завалов двух человек, в том числе 8-летнюю девочку.

"Мы все еще ищем еще двух граждан, но туман и дождь затруднили поиск, офицеры на местах были перегружены", - сказал Сулейман Малия, руководитель Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий района Тана Тораджа.