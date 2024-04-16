Германия объявила об увеличении помощи Судану

Бербок объявила о выделении стране гуманитарной помощи на сумму 244 миллиона евро. «Вместе нам удастся избежать ужасной голодной катастрофы, но только если мы начнем действовать вместе сейчас», - сказала она.

Гуманитарной кампании ООН в этом году потребуется около 2,7 миллиарда долларов, чтобы обеспечить продовольствием, медицинской помощью и другими товарами 24 миллиона человек в Судане. На данный момент спонсоры выделили только 145 миллионов долларов, или около 5%, по данным гуманитарного офиса ООН, известного как УКГВ.

Соединенное Королевство удвоило свою помощь Судану и прилегающему региону до более чем 105 миллионов долларов, в то время как Соединенные Штаты пообещали дополнительные 100 миллионов долларов. Европейская комиссия планирует выделить почти 355 миллионов евро Судану и соседним государствам в 2024 году.