Граждане Грузии протестуют против нового закона об "иноагентах"

Тысячи грузин вышли на улицы Тбилиси в понедельник в знак протеста против законопроекта об «иностранных агентах» .

Критики говорят, что законопроект разработан по образцу аналогичного российского закона , который использовался для подавления инакомыслия.

Протестующие скандировали «Русские! Русские!» на полицейских, окруживших парламент Грузии.

«Грузию не впустят в ЕС с такими антидемократическими законами, поэтому мы не позволим им принять их», - заявил агентству AFP один из протестующих Георгий Лашхи.

В законопроекте говорится, что некоммерческие организации и средства массовой информации, которые получают 20% или более своего финансирования из-за границы, должны будут зарегистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы".

Это слегка измененная версия прошлогоднего аналогичного предложения о назначении таких группировок «агентами иностранного влияния».

Закон поддержала партия «Грузинская мечта».