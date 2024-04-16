Парижская конференция собрала 2 миллиарда евро для облегчения гуманитарного кризиса в Судане

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в понедельник, что Париж и его союзники собрали обязательства в размере более 2 миллиардов евро (2,1 миллиарда долларов США) для облегчения гуманитарного кризиса в Судане.

Его комментарии прозвучали в конце конференции, собравшей высокопоставленных дипломатов из Франции , Германии и Европейского Союза в Париже, где они настаивали на увеличении финансирования Судана в первую годовщину конфликта.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок , главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по кризисному регулированию Янез Ленарчич, а также представители гражданского общества Судана.

«Мы можем объявить, что будет мобилизовано более 2 миллиардов евро… эта поддержка сможет удовлетворить самые насущные потребности» населения Судана, сказал Макрон.

Он не предоставил подробной информации о финансировании.

Макрон заявил, что ситуация в Судане представляет собой «один из худших гуманитарных кризисов в мире» и существует «реальный риск голода».