ЕС планирует ввести санкции и призывает к спокойствию после удара Ирана по Израилю

Лидеры Европейского Союза (ЕС) призвали Израиль и Иран снизить растущую напряженность на встрече в Брюсселе в среду. Саммит ЕС, изначально посвященный повышению экономической конкурентоспособности блока, был омрачен недавним поворотом событий на Ближнем Востоке.

ЕС рассматривает новые санкции против Ирана после того, как Исламская Республика выпустила более 300 ракет и беспилотников по Израилю в субботу. В подавляющем большинстве они были сбиты средствами ПВО Израиля при поддержке коалиции союзников во главе с Соединенными Штатами.

Тегеран заявил, что атака стала ответом на воздушный удар по его посольскому комплексу в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран обвиняет Израиль в ударе. По мнению экспертов ООН, обе атаки могли нарушить международное право.