Как поучаствовать в продаже иностранных ценных бумаг по указу №844

Указ Президента РФ №844 предоставляет инвесторам возможность продать заблокированные ценные бумаги. Максимальная сумма продажи для одного инвестора составляет до 100 000 рублей. Это ограничение распространяется на все ценные бумаги инвестора, независимо от того, через каких брокеров или управляющих компаний они были приобретены.

Российские инвесторы могут участвовать в этом обмене, выбирая из предложенного списка более чем 3,8 тыс. ценных бумаг, включая акции крупных зарубежных компаний, депозитарные расписки и инвестиционные паи. Некоторые активы, такие как еврооблигации, акции квазироссийских компаний и структурные ноты, не подлежат обмену.

В зависимости от способа приобретения заблокированных ценных бумаг инвестору необходимо выполнить определенные шаги.

Если активы были приобретены через брокера, необходимо самостоятельно выбрать ценные бумаги для обмена, оценить их стоимость так, чтобы общая сумма не превышала ₽100 000. Для расчета оптимального портфеля для продажи с учетом цен на активы можно воспользоваться калькулятором, предоставленным Финуслугами. Потребуется ввести ISIN бумаги и их количество. Для доступа к калькулятору необходимо зарегистрироваться на платформе Финуслуги, регистрацию можно пройти онлайн через портал «Госуслуги».

Если же ценные бумаги были приобретены через управляющую компанию и входят в состав ПИФов, то инвестору не требуется самостоятельно проводить расчет портфеля – это будет сделано управляющей компанией. Однако необходимо будет подписать согласие, когда оно будет запрошено управляющей компанией. Уже сейчас подписать согласия можно прямо на сайте Финуслуг для ряда управляющих компаний.

Процесс продажи ценных бумаг осуществляется в несколько этапов, включая подписание согласия, проверку ИНН, выбор продукта для продажи (если инвестор использует несколько продуктов), саму продажу под юрисдикцией финансовых организаций и последующие выплаты средств инвесторам. Весь процесс продажи заблокированных ценных бумаг будет завершен до 1 сентября 2024 года с учетом всех установленных требований и правил.

Принять участие в обмене активами сможет любой российский инвестор. Процедура будет бесплатной, клиент сможет самостоятельно выбрать ценные бумаги для обмена. Отозвать заявку на обмен будет невозможно. Продажа ценных бумаг осуществляется без комиссий, а налоги с продажи рассчитываются по стандартным правилам в зависимости от полученной прибыли.