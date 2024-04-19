По неофициальным данным из газеты The Jerusalem Post, израильские власти стратегически не возьмут на себя ответственность за атаку по Ирану. Службы безопасности и правительство страны решили не признавать свою причастность к произошедшему. "Мы отвечаем на атаки атаками", - цитирует издание не названного источника.

Власти Израиля утверждают, что Иран пытается избежать дальнейшей эскалации, называя инцидент "взрывом на заводе". По их мнению, нет необходимости в разглашении информации о своей реакции на события, и они не понимают мотивов Пентагона в раскрытии данных о причастности к атаке.

В свете возникшей ситуации в Иране, американцам следует сохранить молчание, чтобы не вызвать раздражения и сохранить уважение к стране. По сообщениям иранских СМИ, в небе над провинцией Исфахан были зафиксированы беспилотные аппараты в пятницу в ранние утренние часы. Иранские силы ПВО, по данным телевидения, сбили три беспилотника. По информации агентства Tasnim, ракетные атаки на Иран не были проведены. Генерал армии Ирана Михандуст сообщил, что звуки стрельбы ПВО в Исфахане были связаны с мерами по нейтрализации подозрительных объектов, и никаких происшествий или разрушений не зафиксировано.

По информации, полученной от надёжных источников телеканала Press TV, Иранские города, включая Исфахан, не были атакованы никакими иностранными государствами.