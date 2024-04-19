JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ за попытки обойти санкции

В результате действий ВТБ, американский банк JP Morgan Chase принял решение обратиться в федеральный суд Манхэттена по поводу попыток российской финансовой организации нарушить санкции, наложенные на неё. Согласно заявлению, ВТБ предпринял попытку извлечь 440 миллионов долларов, замороженных в США, через российский суд, что противоречит условиям соглашения, требующего разрешения споров в Нью-Йорке. Кроме того, в рамках иска отмечается, что американское законодательство запрещает JP Morgan Chase выплачивать ВТБ заблокированные средства.