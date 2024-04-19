Против резолюции о членстве Палестины в ООН проголосовали только США

Вето США было наложено на резолюцию о членстве Палестины в ООН в четверг во время голосования в Совете Безопасности ООН. Только США выступили против принятия Палестины в ООН. 12 стран из 14 членов Совбеза поддержали резолюцию, включая Россию, Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Эквадор, Алжир, Мальту, Словению, Сьерра-Леоне, Мозамбик и Гайану. Великобритания и Швейцария воздержались от голосования.

Постоянный представитель России при ООН, Василий Небензя, отметил, что голосование показало, что США остались в изоляции, а их вето является бесплодной попыткой противостоять неотвратимому ходу истории.

Махмуд Аббас, президент Палестины, отметил, что вето США нарушает международное сообщество и поддержку полноправного членства Палестины. Небензя утверждал, что Соединенные Штаты могут закрывать глаза на преступления Израиля, чтобы сломать волю палестинцев и превратить их во второсортных людей, изгнать их с их территории и заставить подчиниться оккупирующей державе.

По данным СМИ, за день до голосования американцы пытались уговорить Аббаса отказаться от запроса на полноправное членство в ООН, а остальных членов Совбеза - проголосовать против резолюции. Издание Axios сообщило, что администрация Джо Байдена избегала использовать вето из-за опасений возможной критики внутри страны и за ее пределами. Поэтому Вашингтон старался предотвратить ситуацию, при которой резолюция получила бы достаточное число голосов для принятия в Совбезе.