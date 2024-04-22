Филиппины и США начинают крупнейшие в истории совместные военные учения

Более 16 700 филиппинских и американских военнослужащих начали в понедельник крупнейшие в истории ежегодные совместные военные учения на фоне критики о том, что учения угрожают региональному миру и стабильности.

По данным филиппинских военных, в 19-дневных учениях, получивших название «Баликатан 2024», примут участие около 5000 филиппинских и 11 000 американских военнослужащих, что сделает их крупнейшим повторением совместных учений Филиппин и США, проведенных за последние десятилетия.

В качестве участников к учениям также присоединятся контингенты Сил обороны Австралии и, впервые в истории Баликатана, ВМС Франции. В общей сложности 14 стран, включая Японию и Индию, примут участие в ежегодных военных учениях в качестве наблюдателей.

Баликатан 2024 пройдет с 22 апреля по 10 мая.

Участникам предстоит выполнить ряд сложных задач в различных областях, включая морскую безопасность, противовоздушную и противоракетную оборону, динамические ракетные удары, киберзащиту и информационные операции.

В этом году морские учения впервые пройдут за пределами 12-мильных территориальных вод Филиппин.