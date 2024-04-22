Мощное наводнение обрушилось на китайскую провинцию Гуандун

По состоянию на 16:00 воскресенья 38 гидрологических станций на 24 реках в провинции Гуандун на юге Китая сообщили о превышении порога тревоги по состоянию на 16:00 воскресенья, сообщили в департаменте водных ресурсов провинции.

Ожидалось, что в нижнем течении реки Бэйцзян произойдут сильные наводнения, вызванные сильными и продолжительными ливнями. Провинциальный комитет по уменьшению опасности стихийных бедствий инициировал экстренное реагирование уровня IV для борьбы с наводнениями, обрушившимися на города Шаогуань и Цинъюань в Гуандуне. Спасательные работы также продолжаются.