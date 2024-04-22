Риэлтор из Сочи создала свою уникальную колоду карт Таро

В ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи была представлена инновационная методика выбора нового жилья. На своем стенде агентство недвижимости "Семья Мосейкиных" продемонстрировало колоду карт под названием "РиэлТаро", разработанную риэлтором Александрой Мосейкиной.

Эта уникальная колода, созданная риэлтором, призвана помочь как специалистам, так и клиентам в принятии решений о будущем жилье, а также в анализе сделок и разрешении других спорных вопросов на рынке недвижимости.

В колоде "РиэлТаро" содержится 21 карта, каждая из которых обладает уникальным значением, специально адаптированным для экспертов рынка и потенциальных покупателей. Предоставляя как благоприятные, так и предостерегающие прогнозы, эта колода может стать полезным инструментом для анализа перспектив, препятствий и возможностей при покупке недвижимости.

Александра Мосейкина отметила: "В наше время эзотерика пользуется большой популярностью, и существует определенный круг клиентов, которые предпочитают принимать решения, опираясь на благоприятные расклады или прогнозы астрологов и тарологов. Поэтому мы решили создать свой уникальный продукт. 'РиэлТаро' представляет собой инновационный подход к прогнозированию в нашей сфере".

Презентация "РиэлТаро" на Всероссийском жилищном конгрессе прошла на стенде агентства в университете "Сириус". Этот необычный перформанс вызвал огромный интерес у гостей конгресса, и к стенду выстроилась длинная очередь. Риэлторы провели "расклад" карт для сотен посетителей, и по отзывам гостей прогнозы оказались благоприятными для всех.