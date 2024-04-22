SIPRI: глобальные военные расходы выросли на 2 триллиона долларов

Последнее обновление базы данных военных расходов Стокгольмского международного института исследования проблем мира показало, что глобальные военные расходы выросли почти на 7% в 2023 году, а годовой рост не наблюдался с 2009 года.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обновил свою базу данных военных расходов на 2023 год, при этом страны с крупнейшими расходами, такие как США, Китай и Россия, увеличивают свои военные бюджеты.

Военные расходы растут в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Океании, Северной и Южной Америке. Впервые с 2009 года ежегодные расходы увеличились сразу во всех географических регионах, исследованных SIPRI.

С увеличением бюджета на 105% Демократическая Республика Конго выделилась как страна с самым большим увеличением военных расходов в 2023 году в процентном отношении. Исследователи объяснили этот рост затяжным конфликтом между правительством и негосударственными вооруженными группировками.