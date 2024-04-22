В Китае проходит 19-й военно-морской симпозиум

В четырехдневной встрече, посвященной теме «Море общего будущего», приняли участие более 180 представителей военно-морских сил из 29 стран, включая Австралию, Камбоджу, Чили, Францию ​​и Индию.

Делегаты собрания рассмотрят деятельность, проводимую в рамках симпозиума с момента его 18-го собрания, проводимого раз в два года, определят будущую повестку дня, а также обсудят и проголосуют по таким вопросам, как Деловая хартия WPNS, Кодекс незапланированных встреч на море (CUES) и беспилотная система.

Лидеры иностранных военно-морских сил будут приглашены для обсуждения Инициативы глобальной безопасности и мира на море, морского порядка, основанного на сотрудничестве в области морской безопасности и международного права, а также глобального морского управления.

Лян Вэй, старший офицер Китайской военно-морской исследовательской академии (NRA), сказал, что посещаемость этой встречи и звание участвующих офицеров из других стран высоки.

«Это не только демонстрирует энергичность симпозиума, но также отражает влияние и привлекательность китайского военно-морского флота», — сказал Лян.