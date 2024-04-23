Россиянам посоветовали не летать с Turkish Airlines из-за недопуска на рейсы

Из-за постоянных отказов на рейсы в Латинскую Америку, русским путешественникам не рекомендуется выбирать Turkish Airlines для своих перелетов.

Представители посольства России в Турции оценили эту проблему как серьезную и призвали россиян «тщательно обдумать, стоит ли пользоваться услугами данной авиакомпании».

Ассоциация туроператоров России (АТОР) передала, что посольство планирует опубликовать рекомендации для россиян, столкнувшихся с нарушениями их прав в турецких аэропортах, 23 апреля.

В странах Латинской Америки в последние месяцы стали замечать увеличение числа туристов из России, прибывших через Турцию. Этот тренд стал особенно заметен в апреле, когда число прибывших россиян достигло тысячи.