Для жителей Донбасса и участников спецоперации расширили льготную ипотеку

Ипотечные льготы были расширены для жителей столичного региона и участников операции, принимавших участие в спецоперации.

По новым правилам, согласно информации, полученной из пресс-службы Минфина, определенные категории населения из различных областей, включая Запорожье, Херсон и Белгород, смогут воспользоваться возможностью получения ипотеки на вторичное жилье по ставке 2%.

Программа будет доступна для участников и ветеранов военных действий, а также для представителей государственных структур и сферы услуг, включая здравоохранение, культуру и спорт. Эти группы имеют право приобрести жилье по ставке 2% на вторичном рынке.

Для жителей Белгородской области, чьи дома оказались под угрозой из-за атак из соседней страны, предоставляется возможность приобрести жилье по ставке 2%, как на первичном, так и на вторичном рынке. Специальная программа ипотеки с такими условиями будет действовать еще год, до 30 апреля 2025 года.