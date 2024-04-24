ТАСС: замминистра обороны Иванов давно находился в «разработке»

Инсайдер из правоохранительных органов сообщил, что российский заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по обвинению в коррупции, давно находился под пристальным наблюдением. Источник ТАСС указал, что информация о его деятельности поступала из различных источников, включая оперативные данные и показания свидетелей.

Согласно данным, собранным в ходе оперативных мероприятий, Иванов стал объектом интереса спецслужб несколько месяцев назад. Военная контрразведка ФСБ активно включилась в сопровождение дела. Согласно предварительным планам, возможно, его арестуют уже завтра.

Вечером 23 апреля на территории Московской области произошло задержание Тимура Иванова, который, по информации от СК РФ, подозревается в совершении преступления, связанного с коррупцией. Сотрудники правоохранительных органов активно проводят необходимые оперативные мероприятия по данному делу. По закону Иванов может быть приговорен к длительному лишению свободы. В это же время в Кремле обнародовано, что президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании заместителя министра. Также заранее о происшествии был уведомлен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Родился господин Иванов в столице России в 1975 году. Окончив факультет Московского государственного университета по вычислительной математике и кибернетике, он долгое время работал на предприятиях, специализирующихся на производстве топлива и энергии. С 2012 года Тимур занимал пост заместителя председателя правительства Московской области, а в последующие годы занимал должность генерального директора в Акционерном обществе «Оборонстрой».