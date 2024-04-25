Интервью с кандидатом в депутаты Русланом Шаламовым: Признание за социальный вклад

Журналист: Добрый день, Руслан. Первым делом, поздравляю вас с получением медали "За Социальный Вклад". За что вас удостоили данной награде? Как вы себя чувствуете после этого признания?

Руслан Шаламов: Спасибо за поздравление. Я чувствую себя очень почетно с уверенностью в том, что двигаюсь в правильном направлении. Одна из причин получения мной медали, это предоставление помощи нашим бойцам и героям СВО, которые проходят реабилитацию в госпитале Бурденко, а так же постоянные поездки на Донбасс с гуманитарной помощью для тех, кто сражается за нашу страну и ее честь. Эта медаль для меня не просто награда, это символ признания моего труда и усилий, направленных на благо общества.

Журналист: Ваша деятельность охватывает широкий спектр областей, от волонтерства до экологической повестки и вопросов миграции. Что вдохновило вас так сильно вовлечься в социальные и общественные инициативы?

Руслан Шаламов: Меня всегда волновали проблемы и вызовы, стоящие перед нашим обществом. Я верю, что каждый из нас обязан делать свой вклад в решение этих проблем. Волонтерство, экологическая деятельность и работа с мигрантами — это лишь некоторые из способов, которыми я пытаюсь внести свой вклад в создание лучшего будущего для нашей страны.

Журналист: Один из ключевых аспектов вашей работы - защита окружающей среды и развитие экологического сознания. Можете ли вы поделиться своими мыслями по этому поводу?

Руслан Шаламов: Для меня защита природы и сохранение экологического равновесия являются одними из наиболее важных задач, так как я сам родом с горной и живописной местности, любовь к природе и ее красоте привита мне с детства. Мы должны быть ответственными хранителями нашей планеты для будущих поколений. Поэтому я прилагаю усилия для поддержки экологических проектов и просвещения общества в этом вопросе. Помимо этого, я и сам развиваюсь и обучаюсь людям обширного понимания данной сферы, в этом году я получаю образование в РАНХиГС по направлению "Экологическая безопасность и охрана окружающей среды".

Журналист: Ваша работа также затрагивает вопросы миграции. Почему эти темы так важны для вас?

Руслан Шаламов: В наше время миграция является неотъемлемой частью нашей реальности. Меня, как жителя Москвы волнует данный вопрос, так как соприкосновение с миграцией происходит достаточно часто. Именно поэтому я не поддерживаю бесконтрольную миграцию, считаю необходимым усилить контроль и создать программы интеграции мигрантов и считаю, что международное сотрудничество играет роль в решении многих глобальных проблем, но главная роль в России за ее гражданами!

Журналист: И в заключение, какие ваши планы на будущее?

Руслан Шаламов: Моя цель - продолжать работать на благо общества и делать все возможное для создания справедливого и процветающего мира. Я надеюсь, что моя деятельность будет вдохновлять других и мотивировать их к действиям. В этом году я планирую стать депутатом, что поспособствует увеличению моих возможностей в реализации поставленных мной задач. Спасибо.

Журналист: Спасибо вам, Руслан, за ваше время и за ваши мысли. Желаю вам успехов в ваших делах и дальнейших инициативах.