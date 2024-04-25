Компания Б5Групп успешно прошла аккредитацию поставщика Ростех

Б5Групп получила аккредитацию для заключения договора с НЦИ по сопровождению системы АНО Цифровая Экономика.

С 2021 года для участия в закупках, проводимых Государственной корпорации «Ростех», требуется прохождение процедуры аккредитации.

Начиная с января 2024 года изменились критерии аккредитации. Добавились риск-факторы, проверка по которым проводится на основании выписки из Сервиса оценки юридических лиц ФНС.

Компания Б5Групп успешно прошла все этапы проверок и получила возможность участвовать в тендерах Ростеха, а также контрактоваться с компаниями, входящих в Государственную корпорацию «Ростех».